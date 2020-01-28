الكويت.. والد الخادمة الفلبينية فيلافيند يزعم تلقيه عرضا بمبلغ ضخم لإسقاط القضية

زعم والد الفلبينية التي توفت في دولة الكويت، جانلين فيلافيند، أنه تلقى عرضا بأكثر من 352 ألف دينار كويتي مقابل التنازل عن القضية، وفق ما نقلته صحيفة ”القبس“ المحلية عن صحيفة inquirer الفلبينية.

وادعى أبيلاردو فيلافيند (54 عاما)، أنه تلقى هذا العرض قبل عدة أيام من أجل أن تكف أسرته عن متابعة القضية الجنائية لوفاة ابنتهم جانلين، مؤكدا أنه ”رفض هذا العرض“.

وعلق والد العاملة الفلبينية: ”لا نحتاج إلى المال، بل نحتاج إلى العدالة“.

وتعّمقت الأزمة بين الفلبين والكويت على خلفية وفاة جانلين فيلافيند، بعد ثبوت شبهة جنائية في وفاتها، متسببة بفرض حظر شامل على العمالة الفلبينية من دخول الكويت، كما دفعت بوزير خارجية الفلبين للمطالبة بالقصاص من قاتليها.

يذكر أن النيابة العامة في الكويت أحالت العسكري وزوجته، المعنيين في القضية، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، كما أمرت بحبسهما 21 يوما في السجن المركزي.