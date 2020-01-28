كويتي يتسلل لغرفة فتاة قاصر ويواقعها بالإكراه

ألقت السلطات الكويتية القبض على شاب متلبسا بعد أن اعتاد التسلل إلى غرفة فتاة قاصر للاعتداء عليها.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قال والد الفتاة إنه شعر بحركة غريبة داخل غرفة ابنته؛ ما دعاه لمهاتفة عمليات وزارة الداخلية والطلب منهم سرعة الحضور إلى منزله.

وأضاف أن رجال الأمن دخلوا إلى غرفة الفتاة، وتمكنوا من الإمساك بالمتهم متلبسا، واقتادوه إلى المخفر المختص للتحقيق معه.

وذكر والد الفتاة في إفادته أمام رجال الأمن أن ابنته تعرّضت لهتك العرض بالإكراه من قبل الجاني الذي كان داخل بيته، وبالاستماع إلى إفادة الفتاة، ذكرت أن الشاب قام بمواقعتها بالإكراه، كما سبق أن ارتكب التصرف ذاته إذ قام بإرغامها على الخضوع لرغباته.

وحسب المصدر ذاته، فإن رجال الأمن أبلغوا وكيل النائب العام، الذي أمر بدوره بتقييد قضية هتك عرض بالإكراه، والتحفظ على المتهم لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، وكشف كيفية تسلله إلى بيت المبلّغ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.