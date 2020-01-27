تأييد حكم حبس المطربة بوسي عامين بسبب التهرب الضريبي‎

أيد القضاء المصري، اليوم الإثنين، حكما قضائيا بالحبس عامين وكفالة مالية ضد المطربة بوسي؛ في قضية اتهامها بالتهرب الضريبي، بعد رفض المعارضة المقدمة من فريق الدفاع الخاص بها.

وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي في القاهرة، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ“بوسي“، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه (حوالي 116 ألف دولار) لمصلحة الضرائب.

وصدر الحكم اليوم في غياب المتهمة، مع تأجيل الجلسة لـ24 فبراير المقبل؛ للتقدم بما يفيد التصالح الرسمي مع الجهات المختصة، حال وجود ذلك.

وكانت المحكمة قد قضت، يوم 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه (حوالي 3 آلاف دولار)، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات: ”وكالة الشافعي، المتحدة، ومؤسسة فتوح“، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ التهرب الضريبي.