الأردن.. السجن لسائق تاكسي بسبب بلاغ كاذب عن ”عمل إرهابي“

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن 3 أشهر بحق سائق سيارة تاكسي؛ بسبب تقديمه معلومات كاذبة عن وجود عمل إرهابي.

وأورد موقع ”عمون“ المحلي تفاصيل القضية، قائلا إن ”مشادة كلامية نشبت بين المتهم وسائق تاكسي آخر، حول تحميل الركاب في مدينة إربد شمالي الأردن، ليقوم على إثر ذلك بتقديم معلومات إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بوجود أشخاص إرهابيين بحوزتهم متفجرات داخل مركبتهم، وأنه شاهد أحدهم يحمل سلاحا بيده“.

وبناء على هذا البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة، غير أنه تبين لها أن المعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأدين السائق بتهمة ”تقديم معلومات عن عمل إرهابي وهو يعلم أنها كاذبة ومختلقة، وقضت المحكمة بحبسه 6 أشهر، قبل أن تخفف العقوبة لـ3 أشهر؛ كون المُدان شاب في مقتبل العمر“.