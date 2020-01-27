صدور الحكم بمطالبة مواطنة كويتية بالإرث من الأمير جابر الصباح

أسدلت محكمة التمييز في دولة الكويت الستار على مطالبة مواطنة كويتية بالإرث من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك بعد سنوات من التقاضي.

ونشر المحامي محمد ذعار العتيبي عبر حسابه في ”تويتر“، تفاصيل القضية، مؤكدا أن محكمة التمييز قضت بعدم أحقية مواطنة في الإرث من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بحكم نهائي.

وكانت المدّعية زعمت أنها أرملة الأمير الراحل بعد أن مضى على وفاته 10 سنوات، في حين ثبت أنها تطلقت منه.

وتوفى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد صباح في الـ 15 من يناير/كانون الثاني من عام 2006.