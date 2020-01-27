عمرها شهران.. أسرة نيوزيلندية ترضع طفلتها مشروبات روحية  (فيديو)

أثار فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في نيوزيلندا غضبا عارما، حيث أظهر لحظة إرضاع أسرة لطفلتها التي لم تتجاوز الشهرين من عمرها، مشروبات روحية.

وأظهر الفيديو الذي سجلته الأسرة المستهترة، لحظة إرضاع الطفلة مشروبا يُعرف باسم ”لونغ وايت“، وهو خليط من الفودكا ومياه الينابيع، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يحتوي مشروب ”لونغ وايت“ على 4.8 % كحول، الأمر الذي أثار جدلا واسع النطاق وانتقادات لاذعة من رواد الإنترنت على العمل الإجرامي، وحذف الفيديو.

من جانبه، قام الرجل الذي أعطى الطفل المشروب الروحي، والذي لم يكشف عن هويته، بالرد على الانتقادات على فيسبوك، وكتب في منشور جديد ”لقد تعرضت للتهديد بسبب منشور على فيسبوك ومقطع فيديو لطفلتي“.

وشرح ”أنا وزوجتي واثنان من أصدقائي كنا نمزح فقط مع طفلتنا، وأنا لست أحمق لأمنح طفلتي الكحول، إنها قلبي“.

إلا أن الصحف المحلية استعرضت صورة ثانية، يعتقد أنها للرجل نفسه، وهو يرضع طفلته البيرة في حانة، وتعليق يقول ”عشية عيد الميلاد والبيرة الأولى لها“.

وقالت السلطات في نيوزيلندا إنها تشعر بالقلق من هذا الفيديو، وأشارت الدكتورة هارييت كار، نائبة مدير الصحة العامة، إلى أن وزارة الصحة تشجب هذا المقطع.

وأضافت ”الوزارة لا توصي بإعطاء الأطفال مشروبات كحولية، فقد ثبت أن الكحول ضار بالأجنة والرضع والأطفال، وتؤثر على نمو المخ“.

وأفادت شرطة نيوزيلندا بأنها لم تتلق أي شكوى حول الفيديو، وأكد المتحدث باسم الشرطة ”ليس لدينا أي علم بأي تقرير أو شكوى لنا فيما يتعلق بهذا الأمر“.