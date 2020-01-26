مصرية تحمل سفاحًا 5 مرات وتقتل أطفالها بطريقة بشعة

كشفت الظروف الصحية التي تعرضت لها مصرية في نهاية العقد الثالث من العمر، ارتكابها لخمسة جرائم قتل لأطفالها الرضع نتيجة الحمل السفاح، ليتبين لرجال الأمن تعوّد المتهمة على ارتكاب الجريمة بمجرد وضع جنينها، ليأتي الطفل الخامس كاشفاً للجرائم.

في منطقة شبرا بمحافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة، استقبلت المستشفى الحكومي سيدة في حالة إعياء شديدة، وتبين وضعها لجنين عمره 7 أشهر، وسط تخوفها من افتضاح أمرها، ليتبين وفاة الجنين خنقاً، ومن ثم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن السيدة تبيع مناديل في أحد مواقف السيارات، وتبين حملها سفاحاً من أحد الشباب تربطهما علاقة غير شرعية منذ سنوات، لتعترف بقيامها بقتل جنينها خنقاً بالحبل السري لعدم اعتراف والده به، ومن ثم صعوبة وجوده برفقتها على قيد الحياة.

وباستكمال التحريات والتحقيقات، اعترفت شقيقة المتهمة بقيام والدة الطفل بتكرار هذه الجريمة 4 مرات من قبل، حيث اعتادت الحمل السفاح من الشاب الذي يرفض الاعتراف بالأطفال، ومن ثم قيامها بوضع الجنين ثم قتله بالطريقة نفسها دون ضجيج، أو اللجوء لأي مستشفى حكومي خشية افتضاح أمرها.

كما تبين أن الأم المتهمة، تقوم بوضع أطفالها السابقين بمساعدة أخريات، أو في بعض الأماكن الطبية الخاصة، ثم تتخلص منهم خنقاً بالحبل السري، إلا أن هذه المرة تعرضت لإعياء شديد ونزيف حاد تطلب نقلها للمستشفى.

وتحفظت النيابة العامة على جثة الطفل، حيث تولت التحقيق والتصريح بدفن جثة الجنين عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.