انتحار 4 أطباء في مستشفى إسرائيلي خلال أقل من عامين

أقدم طبيب في مستشفى ”سوروكا“ الإسرائيلي الواقع في مدينة ”بئر السبع“ المحتلة، على الانتحار، في رابع حادث من هذا النوع خلال عام ونصف العام، حسب موقع ”ماكو“ العبري.

وأعلنت إدارة المستشفى انها ستعقد جلسة طارئة في أعقاب تكرار هذه الحوادث الخطيرة، كما أنها ستنشر لاحقا الخطوات والإجراءات التي ستتخذها.

وقالت إدارة المسشفى: ”في الشهر الماضي ، أبلغنا عن انتحار طبيب كبير يبلغ من العمر 57 عاما بعد عام ونصف العام -تقريبا- من إنهاء طبيبين في المستشفى نفسه حياتهما“.

وعقب عضو الكنيست عن القائمة المشتركة الدكتور عوفر كسيف على الحادث قائلا: ”يجب أن توقظ نواقيس الخطر التي دقت في المرات السابقة جميع الجهات المعنية في البلاد. يجب اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل انقاذ مهنة الطب العام، المرضى والأطباء كذلك“.