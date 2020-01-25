مصر.. شك بخيانة زوجته فوثق الجريمة بالفيديو

لم يتخيل العامل المصري البائس أن زوجته تستغل وقت خروجه للعمل لتحضر عشيقها لممارسة الفاحشة على فراشه، ولم يكن ليكتشف تلك الخيانة لولا الصدفة فقرر فضحها بتوثيق المشهد الفاضح.

وتشير التفاصيل إلى تلقي مأمور قسم المعصرة بمحافظة القاهرة، بلاغًا من عامل ”كبابجي“ يفيد بضبطه زوجته مع عشيقها داخل شقته السكنية، خلال إقامتهما علاقة غير شرعية وتم الإمساك بهما بصحبة الأهالي.

وكشفت التحقيقات أن الزوج المبلغ ويدعى ”أمير.س“، 43 عامًا، يعمل كبابجي وفي يوم الواقعة شعر بالإرهاق فقرر العودة للمنزل فجأة دون إخطار زوجته وعند الدخول شاهد زوجته 32 عامًا، وعشيقها، داخل غرفة نومه في أوضاع مخلة فقرر تصوير المشهد كفضيحة لهما وتم ضبطهما قبل الهروب، بالاشتراك مع أهالي المنطقة وربطهما حتى وصلت الشرطة.

وقال الزوج خلال التحقيقات:“كنت هشرب من دمهما بس الجيران منعوني وقالوا لي هتضيع نفسك وتعيش طول عمرك في السجن سلمهما للشرطة أحسن“.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتسلمت بعض الصور والفيديوهات من الزوج.