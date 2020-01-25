الفلبين تطالب بحياة شخصين في الكويت مقابل الخادمة المقتولة

واصل مسؤولون في الفلبين إطلاق تصريحاتهم التصعيدية؛ على خلفية مقتل الخادمة جانيلين فيلافيند، التي توفيت في الكويت نهاية العام 2019، بعد أن تسببت وفاتها بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى البلد الخليجي ونشوء حالة من التوتر بين البلدين.

ووصلت التصريحات، اليوم السبت، بمطالبة وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين بحياة شخصين مقابل حياة الخادمة فيلافيند، ورفض أي دية أو أموال تقدم من المتهمين كتعويض عن وفاتها.

وقال وزير الخارجية الفلبيني: ”أرفض أي عرض يقدم كدية أو أموال عن تعذيب وقتل الخادمة فيلافيند.. أريد حياة شخصين اثنين بدل حياة الخادمة المتوفاة“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن تقارير فلبينية، أن ”المحامي الذي عينته وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لمقاضاة قتلة الخادمة الفلبينية، غير مصرح له باقتراح أو قبول أي دية أو أموال تقدم من قتلة فيلافيند“.

وكانت الخارجية الفلبينية أعلنت، قبل أيام، عن موافقة الكويت السماح للمحققين في الفلبين بالانضمام إلى التحقيق في قضية مقتل العاملة فيلافيند، بعد أيام من فرض الحكومة الفلبينية الحظر الشامل على إرسال عمالتها إلى الكويت؛ عقب وفاة الخادمة، التي قيل ”إنها تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي“، حسب ما أظهره تشريح المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين.

وتوفيت الخادمة الفلبينية، جانيلين فيلافيند، في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى لإبلاغ وزارة الداخلية؛ بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.