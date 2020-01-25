تخفيف الحكم على شاب إماراتي انتحل لقب ”شيخ“

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتعديل حكم ابتدائي بالحبس على شاب إماراتي، حيث قررت الاكتفاء بمعاقبته بحبسه سنتين بدلا من 5 سنوات مع تأييد مبلغ الغرامة والمقدر بـ300 ألف درهم.

وكان المتهم أدين بالتزوير في صورة محرر رسمي هو بطاقة عمل منسوب صدورها إلى جهة أمنية، بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، بوضع صورته قرين اسم و رتبة مغايرين، وارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، وانتحل لقبا من الألقاب الشرفية (شيخ).

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، في وقت سابق، بسجن الشاب لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثمائة ألف درهم.

وطعن المتهم بالحكم عبر الاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف للقضية، وقدم محامي المتهم مذكرة دفاعية خلصت إلى طلب البراءة وإلغاء الحكم الابتدائي.

ودفع محامي المتهم في مذكرته بانتفاء القصد الجنائي لدى موكله بركنيه المادي والمعنوي، حيث أنه لم يقم باستغلال تلك الصفة الشرفية لربح مادي أو للنصب على الغير أو عاد عليه بالنفع أو المصلحة أو التربح، وهو أمر ليس من شأنه أن يستحق العقاب عليه.