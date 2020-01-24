القبض على 3 سودانيين سرقوا 36 مركبة في السعودية

ألقت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة أشخاص سودانيين، متهمين بسرقة 36 مركبة.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 وافدين من الجنسية السودانية، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وأضاف أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقد الثاني والثالث، قد امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها داخل أحد الأحواش في حي الفيصلية جنوب الرياض، لإعادة بيع أجزائها.

وعثر رجال الأمن في الموقع على 36 مركبة على الأقل، جرى تفكيك أجزائها، وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها.

وتحفظت أجهزة الأمن على المتهمين الثلاثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.