الكويت.. القبض على المتورطين في مقطع ”تهديد حدث بالسلاح“ (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على جميع المتورطين في الاعتداء بالضرب على حدث ومحاولة تهديده بسلاح (مسدس)، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وأعلنت الداخلية في بيان لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن الفيديو قديم ويعود إلى عام 2018، مؤكدة أن المجني عليه لم يسجل آنذاك أي بلاغ بالتهديد بسلاح ناري، مبينة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على مواطن داخل مسكنه (ديوانية) وإتلاف أثاثها، مؤكدة عدم الإبلاغ عن التهديد بسلاح ناري في حينها، لافتة إلى أن عودة انتشار المقطع دفع الأجهزة الأمنية للتحري بشأن التهديد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن تهديد أحد الاشخاص داخل سيارة بسلاح ناري. مؤكد أن الواقعة قديمة وتعود إلى العام 2018 وقد تم تسجيل قضية تحت رقم (247/2018) اقتحام مسكن وإتلاف أثاث، حيث أن المجني عليه لم يسجل بلاغ بالتهديد بسلاح ناري. pic.twitter.com/iQCIOKhcAi — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 23, 2020

وكان والد الشاب الضحية قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في منطقة خيطان، وذلك رغم مرور عامين على المقطع المتداول، حيث برر الأب تقديمه قضية، أنه لم يكن يعلم أن المعتدين استخدموا سلاحا ناريا، مضيفا أنه في يوم الواقعة عام 2018 عاد إلى منزله فوجد الديوانية مبعثرة، حيث أبلغه ابنه أن ما حدث هو اعتداء خفيف من قبل زملائه دون أن يفصح عن كامل الحقيقة.

وكان المقطع المتداول قد أثار غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشاره عبر هاشتاغ #ضرب_شاب_ورفع_المسدس في موقع التواصل ”تويتر“، وقد أظهر عددا من الأشخاص يقومون بالاعتداء على حدث بالضرب والإهانة، كما ظهر أحدهم وهو يصوب ناحيته مسدسا.

وخرج الشاب (ضحية الاعتداء) في مقطع فيديو بعد انتشار المقطع القديم، مؤكدا أن المعتدين كانوا مثل إخوته، مستغربا قيامهم بتصوير الفيديو ونشره، ومضيفا أن انتشار الفيديو تسبب بانهيار عائلته.