 الكويت.. القبض على المتورطين في مقطع ”تهديد حدث بالسلاح“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الكويت.. القبض على المتورطين في مقطع ”تهديد حدث بالسلاح“ (فيديو)

الكويت.. القبض على المتورطين في مقطع ”تهديد حدث بالسلاح“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على جميع المتورطين في الاعتداء بالضرب على حدث ومحاولة تهديده بسلاح (مسدس)، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وأعلنت الداخلية في بيان لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن الفيديو قديم ويعود إلى عام 2018، مؤكدة أن المجني عليه لم يسجل آنذاك أي بلاغ بالتهديد بسلاح ناري، مبينة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على مواطن داخل مسكنه (ديوانية) وإتلاف أثاثها، مؤكدة عدم الإبلاغ عن التهديد بسلاح ناري في حينها، لافتة إلى أن عودة انتشار المقطع دفع الأجهزة الأمنية للتحري بشأن التهديد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

وكان والد الشاب الضحية قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في منطقة خيطان، وذلك رغم مرور عامين على المقطع المتداول، حيث برر الأب تقديمه قضية، أنه لم يكن يعلم أن المعتدين استخدموا سلاحا ناريا، مضيفا أنه في يوم الواقعة عام 2018 عاد إلى منزله فوجد الديوانية مبعثرة، حيث أبلغه ابنه أن ما حدث هو اعتداء خفيف من قبل زملائه دون أن يفصح عن كامل الحقيقة.

وكان المقطع المتداول قد أثار غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشاره عبر هاشتاغ #ضرب_شاب_ورفع_المسدس في موقع التواصل ”تويتر“، وقد أظهر عددا من الأشخاص يقومون بالاعتداء على حدث بالضرب والإهانة، كما ظهر أحدهم وهو يصوب ناحيته مسدسا.

وخرج الشاب (ضحية الاعتداء) في مقطع فيديو بعد انتشار المقطع القديم، مؤكدا أن المعتدين كانوا مثل إخوته، مستغربا قيامهم بتصوير الفيديو ونشره، ومضيفا أن انتشار الفيديو تسبب بانهيار عائلته.

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