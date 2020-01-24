خادمة بدبي تسرق أسرة خليجية لمساعدة محتاج

بررت خادمة من جنسية آسيوية، سرقة منزل أسرة خليجية تعمل لديها، بأنها كانت ترغب في مساعدة شاب آخر كان في أمس الحاجة للمال.

وأمام محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات، اعترفت الخادمة أنها سرقت خاتمين من الأسرة التي كانت تعمل لديها رغبة في مساعدة شخص آخر كونه يحتاج المال بشدة.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن الأسرة الخليجية فقدت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي الخاتمين، وعندما سألت المتهمة عما إذا كانت تعرف مكانهما، ردت بالنفي، كما أنها طلبت من الأسرة، بعد نحو أسبوع من السرقة، السماح لها بالخروج وحدها من المنزل، غير أن طلبها قوبل بالرفض، فخرجت في اليوم التالي دون إذن مسبق.

وكررت الأسرة الاتصال بها عدة مرات فلم تجب، الأمر الذي دفع رب الأسرة إلى التوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ متهماً إياها بـ“السرقة“، لكنها عادت مساء اليوم نفسه، وجرى تسليمها إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة التي اعترفت في محضر تحقيقاتها بسرقة الخاتمين.