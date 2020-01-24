براءة أستاذ جامعي في الكويت من تهمة هتك عرض طالبة

أعلن محام كويتي، براءة عضو هيئة تدريس في جامعة في الكويت من شكوى تقدمت بها طالبة، اتهمته فيها بهتك عرضها داخل مكتبه.

وقال المحامي الدكتور حسين بوعركي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، قد ”ثبتت كيدية الشكوى وبطلان الإجراءات في القضية“.

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حين وجهت طالبة جامعية في جامعة الكويت اتهاما لأكاديمي بهتك عرضها، بعدما توجهت إليه لإعادة أحد الاختبارات.

وكانت الطالبة قد قصدت مركز الشرطة آنذاك وهي في حالة هستيرية، وأبلغت رجال الأمن أنها توجهت إلى كليتها في جامعة الشدادية التي لم تمض أيام على افتتاحها، ودخلت إلى مكتب أحد الأساتذة لإعادة اختبار خاص بها، وعندما جلست فوجئت به يخرج من وراء مكتبه ويغلق الباب بالمفتاح، ثم أمسك بيدها وقبّلها وبدأ يتحسس جسدها، إلا أنها استطاعت التخلّص منه، وهربت من المكتب وهي مذهولة مما حصل لها.