القبض على ”إبليس“ في السعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخص اعتاد الظهور بمظهر مريب في مقاطع مصورة عبر تطبيق ”تيك توك“، وأطلق على نفسه اسم ”إبليس“.
وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب لديه قضية ”عقوق والدين“، وفق حساب ”موجز الأخبار“ الشهير في السعودية.
و عنده قضية عقوق والدين بعد ،،
— معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) January 23, 2020
وتعمد الشاب – الذي لم يتم الكشف عن هويته – أن يسيء للذات الإلهية في المقاطع المصورة، حيث قال في أحدها: ”صباح الألوهية، صباح الملوخية“.
#اطلقو_سراح_ابليس شكلي وانا متحمس للخميس الونيس???????????? pic.twitter.com/26PFTrVIyf
— ????????????????????”شــــآيب مسطول (@imutip1) January 24, 2020
وكانت مقاطع فيديو متداولة لـ“إبليس“ قد وجدت طريقها عبر هاشتاغي #ابوقاسم_ايه و#اطلقو_سراح_ابليس في موقع التواصل ”تويتر“، حيث أثارت غضب وتهكم ناشطين.
Mood :
#اطلقو_سراح_ابليس pic.twitter.com/1TBSfWDv9b
— يارب اجيب 95 في القدرات (@4mori8) January 23, 2020
ورجح مغردون أن الشاب من فئة عبدة الشيطان، بسبب مظهره المريب وتجرؤه على الذات الإلهية، حيث علق سعد الدوسري: ”قضيته هي الكفر فهو من عبدة الشيطان، وما أدراك عن طقوس عبدة الشيطان فهي انحطاط ولديهم قائد قذر لايتحمم أبدا وهم يستنشقونه مع المسكرات والمخدرات والجنس الجماعي فهم فرقه منتشره بالعالم ولهم تجمعات في بعض الدول الخليجية وآخر تجمع عرفته لهم كان بالبحرين وفي مكان خاص وتم القبض عليهم“.
وهاجم مغرد ”إبليس“: ”الوجه الشين وهذا الحيوان النتن هناك تلقا حيونات معجبه فيه ويتابعونه المسيح الدجال قريب هاهم من يمهد له الطريق“.
الوجه الشين وهذا الحيوان النتن هناك تلقا حيونات معجبه فيه ويتابعونه المسيح الدجال قريب هاهم من يمهد له الطريق #ابوقاسم_ايه pic.twitter.com/cPtayiCb9K
— مغرد (@mmhhoof1) January 23, 2020
وسخرت أخرى تحت مسمى ”وادي الأمان“: ”والله 2020 مابقت شي حتى ابليس طلع“.
وتهكمت مغردة أخرى: ”عطوني سنابه او اي حساب يظهر فيه شخصيته ابي ادرس حالته فعلا غريب أطوار وعجيب“.
عطوني سنابه او اي حساب يظهر فيه شخصيته ابي ادرس حالته فعلا غريب أطوار وعجيب
— CLS.3hood AL.ghamdi (@3hood_alii) January 23, 2020
وتحدث البعض عن الموقف القانوني الذي يواجه هذا الشاب، فغرد ”الجوهرة العبدلي“: ”المخالفة الأولى (الاستهزاء بالدين) ووفقا للمادة السادسة لنظام الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة المساس بالقيم الدينية: السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين. أما المخالفة الثانية (التصوير أثناء القيادة)وعقوبتها الإيقاف لمدة 24 ساعة وغرامة تصل إلى 300 ﷼“.
المخالفة الأولى (الاستهزاء بالدين)
ووفقا للمادة السادسة لنظام الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة المساس بالقيم الدينية: السجن مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تزيد عن ٣ ملايين
أما المخالفة الثانية (التصوير اثناء القيادة)وعقوبتها الإيقاف لمدة 24ساعة وغرامة تصل إلى 300﷼
#ابوقاسم_ايه https://t.co/D1yUAL4XOL
— الجوهره العبدلي ⚖️???????? (@AljoharahFaisal) January 23, 2020