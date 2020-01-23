مراهق ”متهور“ يقتل والدته وأخويه (صور)

أقدم مراهق أمريكي في الـ16 من عمره على طعن والدته وأخويه التوأم بولاية ألاباما في الولايات المتحدة ؛ حيث تم العثور على جثثهم داخل منزل العائلة يوم الثلاثاء ، ويجهل لحد الساعة السبب الذي دفعه لارتكاب الجريمة.

و استعمل المدعو ”لندن دورهام“ خنجرا لطعن والدته ”هولي كريستينا دورهام“ ذات ال 36 عاما، وشقيقيه التوأم برانسون وبارون دورهام البالغين 13 عاما، حسب موقع ”ميرور“.

واعتقل الجاني الساعة السابعة صباحا و40 دقيقة وهو في طريقه إلى مقاطعة إيتواه، حسب رئيس الشرطة بمقاطعة شيروكي.

وصرح القاضي ”ستيف غيدنز“ المكلف بالتحقيق، أن الجاني سيحاكم في مقاطعة ”تالاديغا“ كراشد وليس كقاصر.

ونشرت السلطات المحلية على حسابها في فيسبوك: ”يتبع المحققون حاليا عدة طرق ويتعاملون مع مسرح الجريمة للحصول على معلومات“.

فيما كتب المدعي: ”لا أريد أن أقول شيئا سيئا، ولكنها نوعية من الجرائم التي نراها في التلفزيون أو في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، ولكن أن تقع هنا وتمس بحيك فهو أمر مربك، أفراد المجتمع في هذه المقاطعة ملتحمون والكل متألم، ويصعب التصديق أن هذا النوع من الأمور يمكن أن يحصل.“

أما سوزان لاساي المشرفة العامة على مدارس مقاطعة ”تالاديغا“، فأكدت أنها ستعين مستشارين إضافيين للاستماع للتلاميذ والعاملين بالمؤسسات التعليمية في مدينة ”مونفورد“.