رجل يقتل زوجته بعدما أجبرها على إعلان حبها له

وجهت محكمة ”كراون هوف“ بمقاطعة ساسكس البريطانية، تهمة القتل لرجل خنق زوجته حتى الموت، أمام طفلتهما ذات الستة أشهر، بعدما أجبرها على الركوع وإعلان حبها له.

واستمعت هيئة المحلفين بالمحكمة، إلى أن المتهم إيان باتون 36 عاما، اتصل بالشرطة وأخبرهم أن زوجته كيلي هانكس 29 عاما، توفيت من أجله، بعدما قيدها بشدة؛ ما أدى لتوقفها عن التنفس واختناقها حتى الموت، في منزلهما بمدينة بيكسهيل شرق ساسكس.

وأظهرت التحقيقات في القضية، أن الزوجين كانا في علاقة مضطربة متواصلة، والتي قادت إلى وفاة هانكس، في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكانت الضحية أخبرت زملاءها في العمل بالرعاية، كيف كانا عنيفين معا، حيث إنه في إحدى المرات أمسك زوجها برأسها وضربه بعنف في لوحة قيادة السيارة، وفي مرة أخرى سحبها من شعرها ليخرجها من السيارة.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن باتون نفى ارتكابه جريمة القتل، أو نيته قتل زوجته، حيث لا تزال محاكمته مستمرة.