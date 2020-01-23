شاب سوداني يقتل شقيقه ويقطع جثته

في حادثة مأساوية مثيرة، أنهى شاب حياة شقيقه، وقطع جثته، وألقى أعضاءه في مصرف مياه بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفتحت السلطات السودانية تحقيقا بالواقعة بعدما عثرت على أجزاء آدمية ملقاة داخل مصرف مائي يقع شرق سوق ”قندهار“ بالعاصمة التاريخية أم درمان.

ونشرت صحيفة ”الانتباهة“ المحلية، صور الأعضاء الملقاة في مصرف المياه، وقالت إنّ الشرطة عثرت على اليدين والقدمين، وبعد جهدٍ عثرت على رأس داخل مصرف مياه.

وأفادت بأن السلطات ألقت القبض على المتهم في غضون 24 ساعة، واتضح أنّه شقيق المجني عليه.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على الجاني، وباشرت التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.