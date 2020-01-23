السعودية.. فتاة ”يتيمة“ تتهم عمها بتعذيبها بماء النار (فيديو)

نشرت فتاة عبر حساب في موقع التواصل ”تويتر“، قالت إنها سعودية وتدعى ليلى أحمد، تفاصيل تعذيبها من قبل عمها، الذي تعيش معه، بعد وفاة والدها وعدم وجود أشقاء لها يكفلونها.

وفي مقطع فيديو، خرجت فيه الفتاة، قالت إن عمها قام بإحراقها بماء النار، ما أدى إلى تشوهات في جسدها، وهي عاجزة عن العلاج بسبب يتمها وعدم وجود أشقاء لها ولا وظيفة.

وبينت أنها تملك تقريرا طبيا يثبت صحة كلامها، وأنه سبق وتوجهت إلى أكثر من جهة لتقديم شكوى لكن دون فائدة: ”(..) أنا وحدة عمي حرقني بموية نار وسببلي تشوهات بجسمي، ولاني قادرة أتعالج، ولاني قادرة أسوي أي شي بسبب ظروفي، أبوي توه متوفي ولاعندي إخوان ولا وظيفة زي الناس ولا دخل شهري، تكفون يا أهل الخير تساعدوني أنا حاطه تقاريري وما خليت جهة حكومية ما دخلت ليها، والله يا أهل الخير إني ما كذبت عليكم بكلمة، والله العظيم ما خليت شي ما سويته، وللحين ما انمسك وما مسكوه، أنا ما طالبه غير حقي من الله ثم منكم، تكفون تساعدوني، أنا ما قادرة أتعالج“.

تكفون ي أهل الخير ثقتي بالله ثم فيكم انشروه لعل الله يجعلكم سبب شفائي انا احتاج إلى زراعة جلد بسبب الحروق pic.twitter.com/IdX4epn6xL — ليلى (@KjgIAnS5QhyLz7s) January 21, 2020

وكشفت الفتاة عن ساعدها الأيسر، لتثبت تعرضها لتشوهات إثر حروق ألمت به.

وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #عالجوها_وحاسبو_من_أحرقها في موقع ”تويتر“، في محاولة لإنقاذ الفتاة، وسط غياب أي تعليق من الجهات الرسمية.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت المملكة العربية السعودية، مع مطلع العام الجديد، عددا لافتا من قضايا العنف الأسري، التي وجدت طريقها إلى موقع ”تويتر“، وسط مطالبات مستمرة من قبل ناشطين بضرورة وضع قوانين صارمة للحد منها.