خليجي بالإمارات يضرب زوجته في مكان عام

اتهمت زوجة في دولة الإمارات زوجها بالاعتداء عليها بالضرب في مكان عام في إمارة الشارقة، وذلك بعد خلافات بينهما، تطورت وأدت لانفعال الزوج واعتدائه على زوجته.

ونشبت بين الزوجين مشادة كلامية تطورت إلى قيام الزواج بضرب زوجته أمام المارة على قدميها ومختلف أنحاء جسدها، ما اضطرها للعلاج لاحقا في المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت بها، بحسب ”الإمارات اليوم“.

ونفى الزوج أمام محكمة الجنايات بالشارقة ادعاءات زوجته، مؤكدا أنه لم يعتدِ عليها بالضرب، وأن القضية كيدية لوجود قضايا شرعية منظورة بينهما في المحكمة، مشيرا إلى أنه سعى إلى حل الخلافات وإصلاح أوضاعهما الأسرية، لكن زوجته رفضت ذلك.

وأضاف أن اتهامات زوجته جاءت بسبب المشاكل بينهما، مبينا أن أخلاقه لا تسمح له بضرب زوجته في مكان عام، وأن القضية كيدية لوجود قضايا طلاق ونفقة بينهما.