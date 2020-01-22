صدور حكم بحق إماراتي تجاوز 12 إشارة حمراء

قضت محكمة جنايات الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بحبس شاب إماراتي 6 أشهر بعد إدانته بقطع 12 إشارة ضوئية حمراء بسرعة تجاوزت 160 كم/ساعة، وتعريضه حياة الآخرين للخطر، واعتدائه على رجال الشرطة أثناء مطاردته، فيما حكمت ببراءة شخص آخر كان برفقته في المركبة.

وفي التفاصيل، فإن شرطة الشارقة تلقت بلاغا من شرطة عجمان عن سائق متهور يركب سيارة برادو وكان متجها منها إلى الشارقة، فيما كانت دوريات الشرطة تلاحقه.

ورفض السائق المتهور -الذي كان بجانبه شاب آخر (المتهم الثاني)- التوقف بناء على طلب الشرطة، متجاوزا 12 إشارة ضوئية حمراء.

وكاد السائق المتهور، الذي كان يقود السيارة بسرعة فاقت 160كم/ساعة، يتسبب بثلاثة حوادث على الأقل وحادثي دهس.

وانضمت 10 دوريات شرطة لمطاردة السائق المتهور، لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق به نظرا لسرعته العالية، إلى أن اصطدم بالرصيف فتمكنت دوريات الشرطة من اللحاق به.

وبعد توجه أحد رجال الشرطة باتجاه المتهم لإيقافه، حاول دهسه، فأطلق النار في الهواء، لكنه لم يتوقف، وتراجع 200 متر إلى الخلف بسيارته محاولا الهرب، فأطلق النار على عجلات السيارة الخلفية، وهو ما أوقف السيارة في النهاية.