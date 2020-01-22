بحريني يسرق سيارة ثم يغرقها في البحر

أقدم مواطن بحريني، يبلغ من العمر 29 عاما، على تصرف غريب بعد سرقته سيارة، حيث قام لاحقا بإغراقها في البحر.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من القبض على السارق بعد يوم واحد من تلقي بلاغ عن وقوع السرقة، حيث تمكنت إثر تحريات من تحديد هوية المتهم وضبطه، والذي تبين قيامه بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بمنطقة سترة وتعمد إغراقها في البحر بمنطقة كرزكان.

وأكد مدير شرطة محافظة العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة.

ولم يتم الكشف عن ملابسات السرقة وكيفية وقوعها، وسبب إقدام المتهم على إغراق السيارة في البحر وإن كان بدافع إخفائها كدليل أم لا.