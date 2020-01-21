طمع امرأة بالزواج من إماراتي يوقعها في ”ورطة“

رفعت امرأة من جنسية عربية دعوى خلع من زوجها المقيم في الإمارات، عقب اكتشافها احتياله عليها ليتزوجها، وادعائه أنه مواطن إماراتي بخلاف الحقيقة، حيث زور اسمه وصورته على جواز سفر إماراتي، لتكتشف لاحقا أنه من جنسية دولة عربية.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المجني عليها – وهي أم لأربعة أطفال – تعرفت على المتهم الذي أوهمها أنه إماراتي، وبعد علاقة جمعتهما معا اتفقا على الزواج بعقد عرفي في بلدها، إذ وضع صورته واسمه على جواز شخص إماراتي، وأرسله لها عبر ”واتس اب“ لعقد قرانهما، وأثناء توجه المجني عليها لتصديق العقد وتوثيقه في القنصلية الإماراتية، تبين لها أن الجواز مزور، ما دفعها لرفع دعوى ضده لتتمكن من خلعه.

وقالت المرأة أمام المحكمة إن المتهم خدعها وقال لها إنه إماراتي لتقبل به، وقاما بعقد قرانهما في دولتها، وعندما أرادت توثيق العقد تبين لها أنه ليس إماراتيا، مبينة أنه تسبب لها بأضرار جسدية ونفسية، خاصة بعد أن دخل بها.

وأقر المتهم تزويره الجواز للزواج من المجني عليها، لكنه نفى الدخول بها، لافتا إلى أنه اتفق مع المجني عليها على الزواج بعقد عرفي، ولم يكن يتوقع اكتشاف أمره.