الكويت.. قيادي البلدية المدان بسرقة الرمال يطلب اللجوء السياسي في فرنسا

قدم الكويتي المدان في قضية السطو على الرمال مع متهم آخر سوري الجنسية، طلبا للجوء في فرنسا، مدعيا أنه معارض سياسي، وذلك بعد صدور الحكم ضده في قضايا فساد.

ووفق صحيفة ”القبس“ المحلية، استغل قيادي البلدية المتهم، تواجده في فرنسا، والتي سافر إليها قبل 7 أشهر في رحلة علاج، ليتهرب من حكم السجن، إذ مكث هناك بعد علمه بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على المال العام، ثم قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات ضده، زاعما أنه معارض سياسي، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من قبل الحكومة.

وكانت إدارة الإنتربول اتخذت إجراءاتها عقب صدور الحكم، لتعميم اسم المتهم وضبطه وإعادته، خاصة مع وجود اتفاقية بين الكويت وفرنسا بهذا الشأن، إلا أن طلب اللجوء السياسي قد يحول دون ذلك.

وأصدرت الجنايات حكمها قبل نحو أسبوع بحق القيادي في البلدية وتاجر سوري بالسجن 7 سنوات لكل منهما وإلزامهما بغرامة 740 مليون دينار ورد متضامنين مبلغ 370 مليون دينار.

واتهم الاثنان بالاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لإحدى الشركات والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها وخداع مفتشي البلدية بأنّ الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى، وتمكنهم من استغلال الأراضي كتشوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات.