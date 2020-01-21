سفاح تايلندي.. قتل 299 فتاة وأخفى جثثهن في مكان غريب (صور)

اعتقلت الشرطة بمدينة بانكوك في تايلاند، قاتلا متسلسلا ثريا يُدعى أبيكاي أونجويز، حيث أقدم على قتل عشرات الشابات الصغيرات، وأخفى جثثهن بغمرها في مياه بركة منزله.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، أن الشرطة اكتشفت جرائم أونجويز البالغ 40 عاما، أثناء بحثها عن صديقته السابقة وارينثورن تشياشيت والتي فقدت آثارها في أغسطس الماضي، حيث أن الشرطة أثناء تفتيشها لمنزله مطلع الأسبوع الجاري، قررت فحص البركة الخاصة به.

ووجدت الشرطة تابوتا معدنيا مثبتا أسفل البركة بسلاسل معدنية وبداخله جثة تشياشيت متحللة، حيث تعرف الشرطة عليها من وشم كبير على ظهرها.

ثم أجرت الشرطة فحصا موسعا في أعماق مياه البركة وعثرت على أكثر من 298 رفاتا بشرية أخرى تعود لفتيات صغيرات بعضهن صديقات أونجويز.

وقالت الشرطة: ”إنها لم تتمكن من حصد عدد ضحاياه في البركة“، مبينة أنها ”ستصرف المياه من البركة، لجمع كافة الرفات البشرية، وتحويلها إلى الطب الشرعي لتحديد هويتها“.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن أونجويز هو ابن القاتل شالمرشاي أونكفيسيت الذي يملك عقارات ثرية وسوقا في بانكوك، حيث سجن في عام 1983، لإدانته بقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما ذبحا وتقطيع جسدها، ثم قُتل في وقت لاحق بطلق ناري.

أما والدة أونجويز فكانت متهمة بتدبير جريمة زوجها، حيث فرت خارج تايلاند مع أخته الصغرى.