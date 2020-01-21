الإمارات.. خليجية تسرق ”غسالة“ من منزل زوجها

انتقمت زوجة خليجية في دولة الإمارات من زوجها بعد نشوب خلافات بينهما بطريقة طريفة، حيث أقدمت على سرقة غسالة وأدوات طبخ من المنزل، وبدوره رد الزوج على تصرفها بإبلاغ الجهات الأمنية عنها.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس الاثنين، القضية، وذلك بعد اتهام الزوجة بسرقة ممتلكات بيت المجني عليه.

وأوضحت الزوجة أن ”الأغراض الموجودة في المنزل تعود لبيت الزوجية وأنها لم تأخذها من منزل آخر، مبينة أنها أخذت الغسالة لغسل ملابس ابنها الذي أخذته معها إلى منزل أسرتها، وبقية أدوات الطبخ لا تعود لزوجها وأن والدتها هي من أحضرتها“، مبدية استعدادها لإعادة الغسالة إلى منزل الزوج وبقية الأغراض.

وقال الزوج إن زوجته قامت برفقة شقيقها وزوج شقيقتها بسرقة الأغراض من المنزل، مطالبا بمعاقبة من ساعدوها.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغا من الزوج يفيد بقيام زوجته بسرقة غسالة وأدوات طبخ منزلية وطاولة طعام وكراسي من منزله دون علمه.

وأقرت الزوجة في تحقيقات الشرطة بأخذ الأغراض من المنزل بسبب نشوب خلافات بينهما.