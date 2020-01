الكويت.. الإفراج عن الشاعر فاضل الدبوس

View this post on Instagram

مقطع فيديو متداول قيل إنه السبب في إيقاف الشاعر الكويتي فاضل الدبوس من قبل الأجهزة الأمنية، بعدما ظهر وهو يردد دعاءً بصيغة الشعر عن أمير الكويت، حمل في مضمونه رسالة سياسية.