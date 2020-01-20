روسيا .. مديرة مدرسة تستأجر طالبين لقتل منافستها على قلب سياسي بارز

اعتقلت الشرطة الروسية، مديرة مدرسة داخلية مرموقة في موسكو تسمى ”هارفارد الروسية“، وذلك لاتهامها باستئجار اثنين من طلابها السابقين في المدرسة لقتل زوجة عشيقها السابق.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن فاسيليسا ماسلوفا (35 عاما)، دفعت لطالبيها السابقين نيكولاي فرولوف 21 عاما، وإرينا بوغارتشنكو 20 عاما، المال، لمهاجمة منافستها في حب عشيقها، السياسي ميخائيل خانانشفيلي.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية ”إن إرينا راقبت سفيتلانا خاناشفيلي (37 عاما) وهي محاسبة وزوجة السياسي ميخائيل خانانشفيلي، حيث وقت الهجوم عليها أبلغت نيكولاي أن الضحية في طريقها لمنزلها.

ثم نصَبا للضحية كمينا، وأقدم نيكولاي على طعنها ست مرات على الأقل بسكين في الوجه والرقبة والرئتين والجذع، إذ فقدت أكثر من أربعة لترات من الدم، ووضعت على جهاز دعم الحياة، لتكافح إصابتها الخطيرة.

ووفقا لوسائل إعلامية روسية فإن ماسلوفا كانت على علاقة غرامية مع ميخائيل خانانشفيلي وعندما انفصلا قررت الانتقام من زوجته على أمل أن يعود إليها، إذ أخبرت الشرطة، أنها أرادت تخويف سفيتلانا وليس قتلها.

بدروه أنكر ميخائيل خانانشفيلي وجود علاقة غرامية سابقة مع ماسلوفا، إذ قال في التحقيق “ إن ما كان يجمعهما ليس غير صداقة قوية وأعمال تجارية، وعندما أصبح لديها عاطفة قوية تجاهه، قلّص علاقته معها، لافتا إلى أن مشاعرها تجاهه قد تكون لسوء الحظ الدافع للهجوم على زوجته.