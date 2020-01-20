ضبط شلة تعاطي واستعراض المخدرات والكحول في السعودية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، القبض على عدد من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يستعرضون كميات كبيرة من المال والمخدرات والخمور.

وقال عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية عبر ”تويتر“ معلقا: ”جابوهم تم تداول مقطع فيديو لاشخاص يتعاطون #المخدرات داخل احدى المركبات ويتباهون بحيازتهما في #الرياض .تم القبض عليهم شكرا لرجال الأمن“.

جابوهم ????????

تم تداول مقطع فيديو لاشخاص يتعاطون #المخدرات داخل احدى المركبات ويتباهون بحيازتهما في #الرياض .

تم القبض عليهم ????????

شكراً ل #رجال_الأمن

#مروج_مخدرات_الرياض pic.twitter.com/yjsaBfvHwe — عبدالله البرقاوي (@albargawy) January 20, 2020

وكان عدد من الشبان في مقتبل العمر – لم يتضح عددهم – وثقوا ظهورهم في مقطع فيديو متداول، وهم في حالة غير طبيعية على ما يبدو، حيث استعرضوا وتباهوا بكميات كبيرة من المواد المخدرة والحشيش والأموال داخل مركبة.

وظهر المتهمون في مكان آخر يشبه الوكر. ولم يكتفوا بذلك، بل ظهر أحدهم وهو يحاول إيقاظ شاب فقد وعيه، بطريقة ساخرة؛ ما سبب لهم انتقادات واسعة وسط مطالبة بالقبض عليهم من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.