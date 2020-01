ضبط شلة تعاطي واستعراض المخدرات والكحول في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقاطع فيديو، لشبان يجاهرون بتعاطيهم للمخدرات وشرب الخمور بالعاصمة السعودية #الرياض. ويظهر في المقطع، مجموعة من الشبان وهم يوثقون لحظة تعاطيهم للمواد المخدرة كالأقراص والحشيش، وبحوزتهم زجاجات الخمور ومبالغ مالية كبيرة. وكشفت مصادر إخبارية سعودية، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشبان فور انتشار المقاطع المصورة، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.