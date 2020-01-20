ضبط شلة تعاطي واستعراض المخدرات والكحول في السعودية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، القبض على عدد من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يستعرضون كميات كبيرة من المال والمخدرات والخمور.
وقال عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية عبر ”تويتر“ معلقا: ”جابوهم تم تداول مقطع فيديو لاشخاص يتعاطون #المخدرات داخل احدى المركبات ويتباهون بحيازتهما في #الرياض .تم القبض عليهم شكرا لرجال الأمن“.
View this post on Instagram
تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقاطع فيديو، لشبان يجاهرون بتعاطيهم للمخدرات وشرب الخمور بالعاصمة السعودية #الرياض. ويظهر في المقطع، مجموعة من الشبان وهم يوثقون لحظة تعاطيهم للمواد المخدرة كالأقراص والحشيش، وبحوزتهم زجاجات الخمور ومبالغ مالية كبيرة. وكشفت مصادر إخبارية سعودية، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشبان فور انتشار المقاطع المصورة، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #فيديو #فيديوهات #حوادث #saudi #trend #news #riyadh #video
جابوهم ????????
تم تداول مقطع فيديو لاشخاص يتعاطون #المخدرات داخل احدى المركبات ويتباهون بحيازتهما في #الرياض .
تم القبض عليهم ????????
شكراً ل #رجال_الأمن
#مروج_مخدرات_الرياض pic.twitter.com/yjsaBfvHwe
— عبدالله البرقاوي (@albargawy) January 20, 2020
وكان عدد من الشبان في مقتبل العمر – لم يتضح عددهم – وثقوا ظهورهم في مقطع فيديو متداول، وهم في حالة غير طبيعية على ما يبدو، حيث استعرضوا وتباهوا بكميات كبيرة من المواد المخدرة والحشيش والأموال داخل مركبة.
وظهر المتهمون في مكان آخر يشبه الوكر. ولم يكتفوا بذلك، بل ظهر أحدهم وهو يحاول إيقاظ شاب فقد وعيه، بطريقة ساخرة؛ ما سبب لهم انتقادات واسعة وسط مطالبة بالقبض عليهم من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
#مروج_مخدرات_الرياض pic.twitter.com/xCOavLKEGy
— مشعل آلبراهيم (@Michile_Ibrahim) January 18, 2020