طرد مستأجر أمريكي من مسكنه يتحول إلى كابوس (فيديو)

تسبب مستأجر أمريكي في مقتل شرطيين وخسائر مادية كبيرة، بعدما حاولت صاحبة المنزل الذي يسكنه طرده منه.

وكان المستأجر، جيري هانل، الذي يقيم في مدينة ”هونولولو“ بولاية هاواي الأمريكية قد أقدم على طعن المرأة التي استنجدت بالشرطة، وعند حضورهم أطلق النار فأصاب اثنين منهم، سيدة ورجل، فارقا الحياة بعد وصولهما إلى المستشفى، فيما أصاب الثالث في ساقه.

وعمد المستأجر الغاضب بعد ذلك إلى إضرام النار في المنزل ويرجح أنه لقي حتفه بداخله ، فيما امتدت ألسنة اللهب إلى 4 منازل مجاورة في حي ”دايموند هيد“، وأحرقت عددا من السيارات المتواجدة بالمكان.

وصرح محامي جيري هانل، أن له سوابق في الإجرام ، وأنه كان يشعر بأنه مضطهد من السلطات.

وتقدم عمدة هونولولو ”كيرك كالدويل“ بتعازيه إلى أسر الضحايا، بعد هذه الواقعة التي وصفها بغير المسبوقة “ في مدينته.