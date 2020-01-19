النيابة الكويتية توضح حقيقة الأسماء السعودية التي وردت في قضية ”ضيافة الداخلية“

أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية ”ضيافة الداخلية“ إلى 26 يناير للمرافعة، وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن أسماء وردت في كشف يتعلق بالقضية، هي مجرد أسماء من الإنترنت، لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة في السعودية ولا علاقة لهم بالأمن.

ووفقا لـ ”الرأي“، عرضت النيابة أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفا من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية.

وقالت النيابة العامة، إن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا».