شاهد.. سيدة تعاقب زوجها الخائن بقسوة

أقدمت امرأة من مدينة زابوريزهيا جنوب أوكرانيا، على تلقين زوجها درسا؛ بعدما اكتشفت خيانته لها مع امرأة أخرى، حيث قررت معاقبته بقسوة حتى لا يكرر الخيانة.

الزوجة الغاضبة، وضعت حزام العفة المؤلم على العضو التناسلي لزوجها وهو في الأربعينات من العمر، بينما كان نائما، حيث كاد أن يفقده بسبب سلوكها المتهور.

بدوره هرع الزوج للمستشفى وأخبر الأطباء: “ أنه استيقظ في الصباح ليجد حلقة معدنية كبيرة تخنق العضو الخاص به، والذي ثبتته له زوجته كوسيلة لمنعه من أن يخونها“.

وأضاف الزوج: “ إنه حاول إزالة الحلقة المعدنية بنفسه ولكنها لم تتزحزح، ثم استدعى المسعفين ولكن لم يتمكنوا من إنقاذه“.

بدوره لم يتمكن المستشفى من حل مشكلته الحساسة، حيث استدعى له فريقا متخصصا من رجال الإنقاذ.

وظهر الزوج في مشاهد مصورة، وهو مستلقٍ على طاولة العمليات الجراحية تحت التخدير، بينما يعمل رجال الإنقاذ على إزالة الحلقة من خلال تقطيعها لنصفين، باستخدام منشار كهربائي، ويصبون الماء عليه لمنع إصابة الرجل بحمم الشرر المتطاير من المنشار.

ويتم حاليا علاج الرجل الأوكراني في المستشفى، حيث أكد الأطباء أنه سيكون قادرا على أن يصبح أبا في المستقبل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في أوكرانيا، فإن الزوج يفكر جديا في طلاق زوجته بعد فعلتها.