زوجان يصوران الفتيات بأوضاع مخلة قبل الاعتداء عليهن جسديا

قضت محكمة في مقاطعة مانشستر البريطانية، بسجن زوجين، لمدة 26 عاما، بعدما استغلال 5 فتيات صغيرات واعتديا عليهن جسديا وجنسيا، ثم التقطا مشاهد غير لائقة لهن، ونشراها عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن المحكمة توصلت إلى أن بيتر تايلور وزوجته كيلي بورلينجهام، ويبلغان من العمر 33 عاما، استدرجا الفتيات في أوقات مختلفة، إلى منزلهما ببلدة ”تامسايد“، ثم أقدما على فعلتهما.

وأوضحت الشرطة، أنها اعتقلت الزوجين، بعد تلقيها بلاغا عن سلوكهما الملتوي، إذ داهمت منزلهما في أبريل/نيسان 2018، وعند مصادرة هواتفهما وأجهزة الحاسوب خاصتهما اكتشفت جريمتهما التي وصفتها بالمروعة.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجين تبادلا رسائل نصية لتنفيذ هجوم جسدي على الفتيات الصغيرات، ومن ثم الاعتداء عليهن جنسيا، وتوثيق هجومهما في مشاهد مصورة.

وأدانت المحكمة، تايلور بالاعتداء الجنسي على فتاة يقل عمرها عن 13 عاما، والترتيب لتسهيل ارتكاب جريمة جنسية، والتقاط صور غير لائقة لطفلة، وصنع صور غير لائقة لطفلة، والتشجيع عمدا على ارتكاب جريمة، إذ قضت بسجنه لمدة 15 عاما.

كما وأدانت المحكمة، بيرلينجهام بالاعتداء الجنسي على طفلة دون سن 13 عاما، والاعتداء على طفلة ثانية عمرها أقل من 13 عاما، والترتيب لتسهيل ارتكاب جريمة جنسية، والتقاط صور غير لائقة لطفلة، وصنع صور غير لائقة لطفلة، ومشاركة صور غير لائقة لطفلة عبرالإنترنت؛ إذ قضت بسجنها لمدة 11 عاما، بالإضافة إلى حكم ممتد لمدة عام.