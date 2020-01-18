السجن 5 سنوات لإماراتي انتحل لقب ”شيخ“

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بسجن شاب إماراتي أدين بالتزوير في صورة محرر رسمي، 5 سنوات وغرامة مقدارها ثلاثمائة ألف درهم (81.7 ألف دولار).

والمحرر الرسمي، عبارة عن بطاقة عمل منسوب صدورها إلى جهة أمنية، اصطنعها المتهم على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، حيث قام بوضع صورة واسم ورتبة مغايرين وارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، وانتحل لقباً من الألقاب الشرفية (شيخ).

ورد المتهم، بتقديم طعن لدى محكمة الاستئناف، ونظرت المحكمة الطعن وقدم محامي المتهم مذكرة دفاعية خلصت إلى طلب البراءة وإلغاء الحكم الابتدائي، في حين قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

ودفع محامي المتهم في مذكرته بانتفاء القصد الجنائي لدى موكله بركنيه المادي والمعنوي، حيث أنه لم يقم باستغلال تلك الصفة الشرفية لربح مادي أو للنصب على الغير أو عاد عليه بالنفع أو المصلحة أو التربح، وهو أمر ليس من شأنه أن يستحق العقاب عليه.