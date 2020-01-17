مصر.. قاتل ”شهيد الشهامة“ يروي تفاصيل الجريمة

نجحت قوات الأمن المصرية في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب أثناء مطاردته له بعد سرقة حقيبة سيدة، في محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ“شهيد الشهامة الجديد“.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغًا بالعثور على شخص متوفى، بعد مطاردة بدراجته النارية لـ“توك توك“ يستقله شخصان قاما بسرقة حقيبة سيدة تعمل ”مدرسة“.

وبالتحقيق مع المتهم بعد القبض عليه، اعترف بجريمته، مشيرًا إلى أنه خطف حقيبة يد المجني عليها برفقة آخر ”ما زال هاربًا“.

وأضاف، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية: ”القتيل شاهد الواقعة فطاردني أنا وزميلي بواسطة دراجته النارية، وبعد اقترابه منّا، كاد أن يمسك بنا فقمت بدفعه حتى أتمكن من الهرب فاختل توازنه وسقط أرضًا قبل أن تصطدم به سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس“.

وأرشد المتهم رجال الأمن على مكان الهاتف المحمول الذي استولى عليه، وأوضح أنه تخلص من حقيبة اليد بإلقائها في الطريق العام.

كما توصل رجال الأمن إلى سائق السيارة التي صدمت المجني عليه، بعد قيام أحد السارقين بدفعه تجاهها، حيث كان السائق قد هرب من مسرح الجريمة خشية ضبطه.

وكانت القضية قد أثارت ضجة في مصر، خاصة أنها الثالثة من نوعها في غضون أقل من 4 أشهر، الأولى كان الضحية فيها محمود البنا الذي رفض معاكسة أحد الشباب لفتاة في الشارع فقام الجاني ”راجح“ بقتله، وتم الحكم بحبسه لمدة 15 عامًا.

أما القضية الثانية، فكانت للشاب ”مينا“ الذي أمسك بلص حاول سرقة سيدة في مترو الأنفاق إلا أنه قام بدفعه ليلقى مصرعه أسفل عجلات القطار.