مصر.. القبض على ”شاذ جنسيا“ روّج لنفسه بملابس نسائية على مواقع التواصل

ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب ”شاذ جنسيا“، روّج لنفسه بالملابس النسائية على مواقع التواصل الاجتماعي، لممارسة الشذوذ الجنسي معه، بمنطقة النزهة في القاهرة.

كانت البداية بورود معلومات إلى مباحث الإنترنت، بقيام المتهم بإنشاء صفحة يدعو فيها لممارسة الشذوذ معه.

وانتقل رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، إلى مكان المتهم، وتم القبض عليه، وبتفتيش شقته عثر على ملابس نسائية، عبارة عن قمصان نوم حريمي وأدوات تجميل، يستخدمها المتهم في تصوير نفسه عقب ارتدائه الملابس النسائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عرض صورًا له بملابس نسائية، وقام بإرسالها إلى راغبي ممارسة الشذوذ الجنسي معه داخل شقتهم.

وعند فحص هاتفه وجهاز ”اللاب توب“، عثر على رسائل بين المتهم وعدد آخر، وهو يتفق معهم على ممارسة الشذوذ الجنسي ومكان مقابلتهم، كما تم ضبط رسائل على ”الواتس آب“، لممارسة الشذوذ الجنسي بشقته، بالإضافة إلى صور له بملابس نسائية.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت نيابة النزهة حبسه على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.