اعتقال تركي أوهم 600 فتاة مغربية بالزواج

اعتقلت السلطات التركية، الخميس، مواطنا يدعى ”مصطفى شيمشاك“، احتال على أكثر من 600 فتاة مغربية بدعوى تزويجهن من رجال أتراك.

وأفاد موقع ”الواحة“ المحلي، أن المعني بالأمر اعترف في أحد البرامج الاجتماعية التركية بالنصب على عدد كبير من المغربيات، وذلك من خلال دعوتهن للزواج من مواطنين أتراك مقابل مبالغ مالية كبيرة يأخذها من الرجال، خاصة بمدينة كوتاهيا التركية.

واعترف المتهم أنه بدأ هذه العمليات الاحتيالية قبل 3 سنوات، حيث احتالت عصابته على مجموعة من الفتيات، منهن قاصرات يبلغن 17 سنة من عمرهن، حسب ما صرح به بعض ضحايا العصابة خلال البرنامج.

وفي نهاية الحلقة جرى القبض على ”مصطفى شيمشاك“ قبل مغادرة الاستوديو، وذلك بعد أن اعتبرت الشرطة البث المباشر للقناة التلفزية بلاغا لهم.