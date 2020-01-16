العراق يحبط محاولة تهريب قطع أثرية إلى إيران‎

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية الحكومية العراقية، الخميس، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع أثرية فرعونية، يريد تهريبها إلى إيران.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه ”تم ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع ومخططات أثرية يروم تهريبها من العراق إلى إيران عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان (جنوب).

وأضافت أنه كان بحوزة المسافر 4 قطع أثرية فرعونية، فضلا عن لوحة تتضمن رسوما فرعونية، دون مزيد من التفاصيل.

وتحول العراق، خلال السنوات الماضية، إلى بيئة خصبة للمتاجرة بالقطع الأثرية وتهريبها خارج البلاد.

وآنذاك، تعرض المتحف العراقي للنهب، والذي كان يضم قرابة 16 ألف قطعة أثرية، كما أن المواقع الأثرية العراقية، التي تعود لحضارات ما قبل الإسلام مثل الآشورية والبابلية، لا تزال عرضة للنبش العشوائي.