السعودية .. كاميرا توثق تهشيم وسرقة محتويات سيارة بالرياض (فيديو)

سرق لصان محتويات سيارة متوقفة أمام منزل مالكها في حي السلام بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، بعد أن كسرا زجاج النافذة وبدءا مهمتهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبرمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اللصين وقد رصدتهما كاميرا مراقبة في المكان منذ وصولهما بسيارتهما، وحتى مغادرتهما بمحتويات السيارة المسروقة بعد تهشيم زجاجها.

وتظهر في المقطع، أضواء الإنذار في السيارة تعمل بعد كسر زجاجها وفتح بابها، دون أن يتضح إن كان يرافقها صوت الإنذار بسبب غياب الصوت عن الفيديو، بينما خلا الشارع من المارة في تلك الساعة من الليل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مالك السيارة، ويدعى عزيز، قوله، إن الحادثة وقعت بعد صلاة العشاء، دون أن يوضح ما سرقه اللصوص من سيارته.

ويقول بعض المدونين السعوديين في تعليقاتهم على الفيديو، إن اللصوص على معرفة بمالك السيارة فيما يبدو، وهو ما دفعهم لسرقة محتوياتها بسبب علم مسبق بوجود شيء ثمين فيها.