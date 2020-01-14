السعودية.. ملاحقة صياد غزلان استخدم رشاشًا آليًا في قنصها (فيديو)‎

تتحرى الجهات الأمنية في السعودية، عن مكان وتاريخ تصوير مقطع فيديو، ظهر فيه صياد يستخدم رشاشاً آلياً في قنص عدد من الغزلان في حادثة تخالف القوانين المحلية التي تحظر صيد الغزلان.

ويظهر في المقطع رجل يوجه رشاشه من نافذة سيارة يركب فيها بجانب آخر يقودها بسرعة كبيرة خلف عدد من الغزلان وهي تعدو بأقصى سرعة في منطقة ترابية خالية، قبل أن تتساقط واحدةً تلو الأخرى بطلقات الصياد.

وشوهد الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب من المدونين السعوديين من تصرف الصياد بعد أن قال مغردون في موقع ”تويتر“ إن المقطع تم تصويره في إحدى مناطق المملكة.

وعرضت قناة ”الإخبارية“ الحكومية، المقطع المثير للغضب على نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، والذي كشف عن أن الهيئة تقصت عن موقع تصوير المقطع؛ لكنها لم تتوصل لمعلومات دقيقة، ولم تتأكد من كون المقطع مصورا داخل المملكة.

فيديو | مقطع متداول لشخص يصطاد عددا من الغزلان بطريقة تثير الغضب.. و"الحياة الفطرية" لـ #الإخبارية: نتوعد بإيقاع أقصى العقوبات في حال صحة المقطع pic.twitter.com/iXRVfMsHU0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2020

وأضاف تطواني أن هيئة الحياة الفطرية، أحالت القضية إلى الأمن العام؛ للتحري عن مكان الجريمة والحساب الناشر للمقطع، مشيراً إلى أن تطبيق النظام على مخالفي نظام الصيد تتولاه وزارة الداخلية التي تنسق معها الهيئة للتوصل إلى المخالفين وإيقاع العقوبات بحقهم.

ورغم أن عقوبات مخالفات قوانين حظر الصيد، تقتصر على الغرامات المالية، إلا أنها قد تصل للسجن إذا ما كان السلاح المستخدم في الصيد غير مرخصاً.