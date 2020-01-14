 سجن مغرد كويتي 7 أعوام بتهمة الإساءة للأمير – إرم نيوز‬‎

سجن مغرد كويتي 7 أعوام بتهمة الإساءة للأمير

سجن مغرد كويتي 7 أعوام بتهمة الإساءة للأمير

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن مغرد كويتي سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، وجهت المحكمة إلى المتهم في القضية تهمة الإساءة إلى الأمير، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة دون ذكر تفاصيل عن اسم المغرد أو تاريخ الإساءة.

ويقبع عدد من الكويتيين والوافدين في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم؛ بسبب تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى أمير البلاد أو القضاء أو أحد المذاهب الدينية والدول الأخرى.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس“.

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