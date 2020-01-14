لليوم الثاني على التوالي.. إحباط محاولة إدخال مخدرات عبر البحر إلى الكويت

أحبطت السلطات الكويتية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، وهي الواقعة الثانية خلال 24 ساعة.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية إنها اكتشفت عملية التهريب، عندما ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لخفر السواحل عن وجود عطل في طراد يقوده شخصان عربيان داخل المياه الإقليمية الكويتية.

وأوضح بيان الداخلية أنها اشتبهت في الأشخاص الذين كانوا على متن الطراد ليتبين أنهما جلبا مواد مخدرة على متن الطراد، وقاما بإخفائها بالمياه الإقليمية بقصد إدخالها الى الكويت“.

وبعد أن اعترفا بمكان المواد المخدرة، قامت السلطات بانتشالها من البحر، وتبين أنها 29 قطعة و4 أكياس داخلها مواد مخدرة.

وجرى سحب الطراد إلى مركز الصبية الساحلي، وإحالة الشخصين والمضبوطات إلى إدارة الأمن البحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضربة جديدة لمروجي المخدرات في أقل من ٢٤ ساعة “الإعلام الأمني”: الادارة العامة لخفر السواحل تتمكن من

ضبط شخصين حاولا تهريب (٢٩) قطعة و(٤) أكياس مخدرات عن طريق البحرhttps://t.co/B4pwdRYDt4 pic.twitter.com/JJGRfTia7i — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 14, 2020

ويوم أمس، ضبطت السلطات الكويتية شخصين حاولا إدخال 7 حقائق محملة بمواد مخدرة إلى الكويت عن طريق البحر، حيث رصد رجال خفر السواحل زورقًا في المنطقة الشمالية يتحرك بطريقة مشبوهة مع إطفاء الأنوار الملاحية.

وتتصدى الكويت للمخدرات بجملة من القوانين الرادعة، تتضمن عقوبة السجن والغرامة للمتاجرين بالمخدرات ومتعاطيها، في الوقت الذي تقول فيه تقارير محلية إن“عدد المدمنين على المواد المخدرة بكافة أنواعها يبلغ عشرات الآلاف“.