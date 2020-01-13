استغل عشرات النساء لسنوات.. حاخام يهودي في قبضة الشرطة الإسرائيلية

المصدر: ا ف ب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، حاخاما يشتبه في تشكيله جماعة مغلقة و“استعباد واستغلال“ عشرات النساء في أحد أحياء اليهود المتشددين في القدس الغربية.

وقالت الشرطة في بيان: إن ”الحاخام الستيني ترأس طائفة اجتماعية مغلقة لحلقة دراسية تضم 50 امرأة، وقام باحتجازهن مع أطفالهن في ظروف صعبة في مجمع سكني مزدحم، وارتكب جرائم مختلفة ضدهن وضد أطفالهن لسنوات عديدة“.

وأوضح البيان أن ”حياة النساء الخمسين اللاتي عشن في المجمع السكني خضعن له، وقد تم عزلهن عن المجتمع وعن أسرهن، وتبين أيضا أن الأطفال حتى سن الخامسة يعيشون في المجمع بعزلة تامة“.

وكانت النساء يعملن في وظائف وافق عليها المشتبه به الذي استولى على أموالهن، وكان يقوم بمعاقبتهن بوسائل مختلفة، بحسب بيان الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد تقارير توصلت إليها وحدة الاحتيال والجريمة الاقتصادية في منطقة القدس ومع تقدم التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، جمع محققو الشرطة خلال الشهرين الماضيين أدلة تدين المشتبه به.

ومددت محكمة الصلح في القدس، الإثنين، اعتقال الحاخام مدة سبعة أيام إضافية، على ذمة التحقيق في قضية ”استعباد واستغلال“ عشرات النساء والأطفال.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية القبض على المشتبه به في القضية عام 2015؛ بسبب شكوك مماثلة، ولكن تم إطلاق سراحه بعد أن أدلى أفراد من الطائفة المغلقة بشهادات لصالحه.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ أن الشكاوى ضد المشتبه به تعود للعام 2011، عندما تقدم أقارب النساء بشكوى إلى الشرطة، لكن السلطات كانت عاجزة عن التدخل كون النساء بالغات يتصرفن بمحض إرادتهن.