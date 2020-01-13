تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان (صور وفيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تحمل بيانات شخصية للقتيل بمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والذي يدعى محمد حسن الموسى.

وكشفت الوثيقة الخاصة بإقامة القتيل في لبنان، عن معلومة جديدة قال البعض عنها إنها ربما تكون محل نظر القانون، ولمصلحة نانسي عجرم وزوجها، حيث كانت الإقامة التي تكون عادة مؤقتة وتقدم للرعايا السوريين من الجمهورية اللبنانية، منتهية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي ولم يتم تجديدها.

وأثارت معلومة انتهاء الإقامة جدلا واسعا بين متداوليها، خاصة أنهم استشهدوا فيها بأن القتيل لم يكن يحق له العمل في لبنان سواء بمنزل نانسي عجرم وزوجها أم غيره.

وقال البعض إن هذه الوثيقة تنفي ما ادعته عائلة القتيل، بأنه يعمل في منزل نانسي عجرم متسائلين: ”كيف يعمل بوظيفة في بلد وإقامته منتهية وغير نظامية؟“.

فيما قورنت صورة القتيل التي انتشرت في فيديو ظهوره بوجهه في أحد الفيديوهات خلال الساعات الماضية، وبين صورته في الوثيقة، وصوره التي انتشرت خلال الأيام الماضية وأكدتها عائلته، حيث تبين وجود تطابق في الملامح من ناحية طول الأنف والفك السفلي وأنها صور للشخص ذاته.

وكانت نشرت قناة ”أم تي في“ اللبنانية، فيديو جديدا يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم وزوجها قبل أن يضع القناع على وجهه، وقالت القناة إن الفيديو يظهر سارق منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم.

ويظهر مقتحم منزل نانسي عجرم وزوجها في المقطع الجديد المتداول شخصا، وهو يتجول في الشارع الرئيس قبل أن يقترب من أسوار منزلهما، لكن الفيديو لم يكشف كيف دخل هذا الشخص إلى الداخل.