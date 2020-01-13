الكويت.. إحباط تهريب 7 حقائب مخدرات عن طريق البحر

أحبطت السلطات الكويتية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أن إدارة خفر السواحل تمكنت من إحباط عملية التهريب، وتم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي التفاصيل، فإن شخصين حاولا إدخال 7 حقائق محملة بمواد مخدرة إلى الكويت عن طريق البحر، حيث رصد رجال خفر السواحل زورقا في المنطقة الشمالية يتحرك بطريقة مشبوهة مع إطفاء الأنوار الملاحية، فتوجهت دورية على الفور نحوهم واعترضتهم، خاصة مع وجودهم في منطقة محظورة، حيث ضبطوا شخصين لا يحملان أي إثباتات.

وأقر المتهمان بعد التحقيق بوجود كمية من المخدرات بحوزتهما قاموا بوضعها بقاع البحر استعدادا لإدخالها إلى الكويت، وأرشدا عن مكان وجودها، حيث تبين بعد انتشالها أنها عبارة عن 7 حقائب وبعد فتحها تبين أنها تحتوي على 183 قطعة يشتبه أنها لمواد مخدرة.