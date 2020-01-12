فتى مصري يقتل شقيقه خوفا من ”الفضيحة“

أقدم مراهق يبلغ من العمر 16 عاما على قتل شقيقه الأصغر والبالغ 11 عاما، بعد أن هدده الأخير بفضح أمره عقب رؤيته في وضع مخل للآداب مع طفل آخر.

وبدأت القصة بتلقي مساعد وزير الداخلية، بلاغا من مركز شرطة بلبيس من مواطن في قرية حفنا، يفيد باختفاء نجله مروان الطالب بالصف الخامس الابتدائي، حيث تم البحث عنه ولم يجده، قبل أن يعثر عليه جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه آثار طعنات.

وتوجهت قوة من مركز شرطة بلبيس والمباحث إلى مسرح الجريمة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف غموض الحادث حيث تبين قيام شقيقه الأكبر بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

وكشفت التحريات قيام ”خالد“ 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة، بعد أن شاهد المجني عليه شقيقه الأكبر في وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام بالتخلص منه.