أردني يقتل ابنه العشريني رميا بالرصاص

قتِل شاب في العشرينات من العمر على يد والده رميا بالرصاص، في محافظة مأدبا – جنوب غرب العاصمة الأردنية عمّان-.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادثة، لوسائل إعلامية أردنية، مبينا أن الأب أطلق عيارا ناريا على ابنه فجر اليوم، في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، حيث فارق على إثره الحياة.

وأكد المصدر أن الأب، سلم نفسه للشرطة كما وسلم السلاح الذي استخدمه في قتل ابنه للأجهزة الأمنية، إذ تم فتح تحقيق في الحادثة، لمعرفة دوافع إقدامه على قتل ابنه.

وقال مصدر طبي: ”إن الشاب البالغ من العمر 24 عاما نقِل إلى مستشفى النديم الحكومي في محافظة مأدبا، حيث حاولت الطواقم الطبية إسعافه، ولكنه سرعان ما فارق الحياة“، لافتا إلى تحويل جثته لفحص الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.