فتاة تقيم ”معركة الموت“ بين عشيقها وطليقها لاختبار حبهما

تواجه امرأة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة؛ بعدما رتبت لإقامة مبارزة حتى الموت على طريقة العصور الوسطى، بين عشيقها وطليقها؛ لمعرفة أي منهما سيفوز بها، حيث أسفرت عن مقتل طليقها.

وذكرت محكمة كينغستون كراون كورت في مدينة كينغستون البريطانية، الجمعة، أن آستا جوسكاين 35 عاما، وهي أم لأربعة أطفال، انفصلت عن زوجها غيدروا جوسكاكاس قبل عام، بعدما تعرفت على العشريني مانتاس كافيديراس، والذي كان مسجونا في ليتوانيا.

ورغم ذلك، استمرت في علاقة صداقة مع زوجها السابق، والذي كان يزورها في منزلها لرؤية أطفاله.

وقبل وقوع الجريمة بخمسة أيام، التقى جوسكاكاس وكافيديراس في منزل جوسكاين شرق لندن بالصدفة، ثم نشبت مشادة بين الرجلين، حيث أصرّ كل منهما بأن الفتاة ملك له.

ولحسم الخلاف بينهما، اقترحت جوسكاين عليهما أن يتبارزا حتى الموت ومن سيبقى سيفوز بها.

ونفذ الرجلان قرارها، وتعاركا في زقاق بلدة ستراتفورد، بينما كانت جوسكاين تعتني بأطفالها بالمنزل، حيث طعن كافيديراس منافسه جوسكاكاس بأكثر من 35 طعنة في جسده، ثم تركه ينزف حتى الموت في مكان الحادثة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهرت التحقيقات أن مقتل جوسكاكاس كان مدبرا من قبل طليقته للتخلص منه، حيث رتبت للمبارزة بين عشيقها وطليقها في مكان تواجد تجار المخدرات؛ لتلفيق التهمة لهم وإبعاد الشبهات عنها، كما وكان اللقاء الأول بينهما بتدبير منها وليس بالصدفة.

وأوضحت التحقيقات أنها كانت تعرف أن عشيقها كان ينوي استخدام العنف الشديد لترك طليقها في إصابة خطيرة، وشجعته على ذلك.

وأدانت المحكمة جوسكاين، بالتآمر بالقتل وتضليل مجرى العدالة، وجرّمت عشيقها بارتكاب جريمة القتل، حيث من المقرر محاكمتهما الشهر المقبل.