إسدال الستار على قضية ”الشهادات المزورة“ في الكويت

أسدلت محكمة التمييز في دولة الكويت الستار على قضية الشهادات المزورة، بعد إصدارها أحكاما بحق المتهمين فيها، حيث قضت بحبس مصريَين، أحدهما 4 سنوات وهو موظف في التعليم العالي، والآخر دأب على تزوير الشهادات من مصر وقد صدر حكم بسجنه 5 سنوات لفوات الموعد القانوني.

ووفق موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي، فقد امتنعت ”التمييز“ عن عقاب متهم بتزوير شهادة حقوق تقدم لوظيفة وكيل نيابة، وألغت حبسه مدة سنتين و4 أشهر.

وأثارت قضية الشهادات المزورة -التي تم الكشف عنها عام 2018- جدلا واسعا في البلاد، بعد أن تطرقت لأسماء وشخصيات معروفة.

وثارت الانتقادات من قبل النخب الكويتية عقب تداول قوائم بأسماء شخصيات معروفة وشهيرة، بينها أفراد من العائلة الحاكمة تم اتهامهم بالحصول على شهادات مزورة، منسوب صدورها إلى الجامعة الأمريكية في العاصمة أثينا، وسط تفاعل رسمي وشعبي مع القضية التي تثار بين الحين والآخر، خلال السنوات الماضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي هو وافد مصري يتمتع بنفوذ قوي في بعض جهات الدولة، وذلك بفضل عمله في إدارة المعادلات في وزارة التعليم العالي، ويملك 3 شركات أدوية و3 صيدليات في الكويت، إذ يستورد أدوية من مصر لبيعها في الكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات.